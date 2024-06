Polémica por la campaña de donación de órganos del Minsal: ¿De qué trataba la iniciativa?

El presidente de la Comisión de Salud del Senado comentó que oficiarán al Minsal y a la Segegob para comprender cómo surgió la campaña, los recursos que se han utilizado y saber si seguirá difundiéndose en redes sociales.

“Cientos de órganos y tejidos se pierden en vez de salvar vidas ¿Ya hablaste con tu familia sobre la donación?”. De esa manera, y acompañada con un video que muestra a unos gusanos ingresando a una caja, el Ministerio de Salud presentó ante la población su campaña para promover la donación de órganos.

Desde la repartición han defendido el spot, que dura 10 segundos y ha sido compartido a través de redes sociales, diciendo que busca motivar a las familias a que hablen sobre el tema, ya que Chile es uno de los países con la tasa más baja de donación de órganos.

Críticas transversales al spot

Personeros de la oposición e incluso del oficialismo han criticado en duros términos la campaña. Por ejemplo, la diputada del PPD, Helia Molina, la tildó de “fea y desubicada” y que causa “asco en vez de poner el foco en los beneficios que tiene para tantos seres humanos que se donen los órganos, y puedan vivir con un nuevo riñón o corazón”.

“Me parece que la estética y el sentido de esta primera parte de la campaña no promueve la donación de órganos, da como asco y no se entiende muy bien. A lo mejor puso el tema sobre la mesa, pero cuando uno quiere promover algo se tiene que pone sobre la mesa la discusión en forma positiva, no negativa”, dijo.

Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó a que el teaser no hace reflexionar a las familias sobre la importancia de la donación de órganos, sino que hubo un error en el objetivo. “Por eso hemos pedido a la Secom que se modifique, porque se trata de promover y no de generar repudio”, explicó.

De todos modos, la campaña ha tenido entre sus adherentes a Osvaldo Artaza, exministro de Salud, explicó que más allá de la controversia, lo que importa en la discusión y conversación en familia sobre la donación.

“Hay más de mil personas esperando la donación de un riñón para poder mejorar su calidad de vida, más de dos mil personas en Chile están esperando una donación para poder continuar viviendo. Somos de los peores países en América Latina y en el concierto internacional con respecto a donación de órganos”, argumentó.

También dijo que uno puede estar de acuerdo o no con la forma de la campaña, pero que lo que realmente “importa es remover las conciencias y que estemos dispuestos a conversar”.

Puedes ver el spot aquí

Minsal defiende la polémica campaña

A pesar de las críticas, desde el Ministerio de Salud han defendido el teaser apelando a que busca que las familias conversen sobre el tema.

Este martes la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, dijo en CNN Chile que desde el ministerio anticipaban que generaría distintas reacciones, como incomodidad. “Eso fue parte de la apuesta porque permite generar el debate que estamos teniendo y una conversación que es muy importante que tengamos sobre la donación de órganos”, comentó.

En torno a las críticas que ha recibido el video -que fue ofrecido por una agencia al Minsal-, dijo que todas las diferencias son legítimas, pero rescató que al menos hubo algo “positivo” en ello, ya que se logró el objetivo de hablar sobre la donación de órganos, una conversión que es muy importante de tener, pero difícil “a este nivel de exposición pública”.

Albagli también indicó que es una “activación complementaria” y no el punto central de la Campaña de Donación de Órganos que trabaja el Minsal, que se encuentra en etapa de diseño.

Ofician a Minsal y a la Segegob

El senador de la UDI y presidente de la Comisión de Salud, Javier Macaya, comentó que apoya las campañas que van en pos de “difundir de mejor manera la importancia de la donación de órganos, pero no cualquier campaña”.

A su juicio, se transgredió un límite, por lo que dijo que presentarán un oficio tanto al Ministerio de Salud como a la Segegob “para entender de dónde emana esta campaña, qué recursos se gastaron y ver si es que esto va a seguir al aire”.

“Nos parece preocupante porque esto ha chocado contra muchos chilenos que han visto que está fuera de la lógica de una campaña publicitaria”, cerró.