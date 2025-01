“Podríamos hacer un acuerdo mula”: Revelan nuevos chats de Catalina Pérez con Andrade en arista Democracia Viva

Las conversaciones fueron recopiladas por el Ministerio Público para justificar la solicitud de desafuero contra la parlamentaria.

Recientemente se dieron a conocer nuevos mensajes de la diputada Catalina Pérez (Ind-ex Frente Amplio) con su expareja, Daniel Andrade, en el marco de la indagatoria del denominado caso Democracia Viva.

Esto, ad portas de la audiencia de solicitud de desafuero contra la parlamentaria, la que está fijada para el próximo 10 de febrero. Actualmente, tanto Andrade como el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, permanecen formalizados por fraude al fisco.

De acuerdo a lo revelado por T13, un informe de más de 100 páginas -con el que la Fiscalía busca el desafuero- contiene conversaciones entre Pérez y Andrade en las que abordan la situación de este último en Democracia Viva.

Los nuevos chats entre Catalina Pérez y Daniel Andrade

La primera conversación ocurrió en julio de 2022, antes de cerrar el primer contrato de Democracia Viva con la Seremi de Antofagasta.

Daniel Andrade: Estoy con pena o triste, como cansado.

Catalina Pérez: ¿Por qué?

DA: Se me va a pasar supongo. Siento que estoy todo el rato apagando incendios y no avanza la cosa. O no sé.

CP: ¿En Democracia Viva o dónde? Porque igual la vida va avanzando, tienes pega nueva, proyectos nuevos. Nosotros estamos bien. ¿O es otra cosa?

DA: Todavía no tengo pega nueva. Democracia Viva avanza y a la vez no.

CP: Nos vemos en Antofagasta. Besitos.

Posteriormente, ambos dialogan sobre la opción de que Andrade pueda conseguir trabajo formal en el gobierno.

Daniel Andrade: Me piden en el MOP contrato de trabajo de la fundación y de la Cámara de Diputados.

Catalina Pérez: No tenemos eso y no podemos producirlo.

DA: La wea malaaa (sic).

CP: Se pueden meter en la página y saber que no fuiste funcionario.

DA: Sipo, si yo dije que era asesoría externa.

CP: Podríamos hacer un acuerdo mula, pero no sería de la Cámara.

DA: Lo he dicho desde el principio.

CP: Mándalos a la chucha wn (sic) ¿se puede?

DA: Ando ansioso igual. Con mucha cosa de Democracia Viva sobre todo

CP: Ay pero exquisito, eso es porque andas muy productivo haciendo muchas cosas.

DA: ¿Puedes escribirle a Carolina Toha? Me confirmó el otro día, pero hoy no me ha respondido nada.

CP: ¿Me mandas su número?

DA: Graciaaaas. Espero que se conecte. Me da mucha cosa. Si no está conectada Carolina para llamarla.

CP: No está conectada. La están esperando.

Respecto a esta mención, desde el Ministerio del Interior puntualizaron que “Pérez llamó a la ministra -quien en ese momento no ocupaba su actual cargo- para conversar sobre su visión del plebiscito, cuyos pronósticos estaban complicándose mucho en esa etapa”.

“Se juntaron a tomar un café para hablar del tema. No se abordaron cuestiones relacionadas con contactos laborales, ni proyectos de ningún tipo con la diputada Pérez, ni el señor Andrade, en esa reunión ni en ninguna otra”, añadieron desde la institución.