“Los que vamos a ir a la Constituyente tengan claro que nos van a amenazar, pero llegó la hora de transpirar. No se conducen los países si la clase política está pauteada por las redes sociales. Se requiere coraje”, dijo Pablo Longueira.

Es verdad, no le gustó a todos, de hecho convocó, dijeron, menos de lo que un ex coronel de la UDI debiera, pero que duda cabe que agitó las bases de Chile Vamos.

Con su apoyo al Apruebo y su candidatura a la Constituyente, Pablo Longueira adelantó la elección de abril. Y bueno, se empiezan a escuchar nombres en todos los sectores: por ejemplo el de Camilo Escalona (PS) que hace unos días no vio con buenos ojos el disruptivo regreso del ex presidenciable.

“Yo creo que no le hace bien al Apruebo el que Longueira lo apoye. Yo creo que él es una mochila de plomo para el Apruebo”, afirmó Escalona.

“Todos tienen derecho a presentarse de candidato a la Convención Constituyente, pero lo que el país requiere y el progresismo y la izquierda son líderes que le impriman una mirada de futuro, de renovación, de cambios profundos al estilo de hacer la política”, señaló Juan Luis Castro, diputado socialista.

El ex presidente socialista se suma a una lista de nombres de ex autoridades de la Concertación que hoy están fuera del parlamento. En la DC por ejemplo, suenan nombres como el de Jorge Burgos, otros afuera de esa tienda quieren a Soledad Alvear o la ex militante Mariana Aylwin.

“No tiene sentido dar los nombres si todavía no hemos proclamado a nadie. Hoy día están todos mostrando su interés, su entusiasmo, pero tenemos muchos nombres, han aparecido algunos en la prensa los últimos días pero la DC todavía no ha proclamado a ningún candidato”, explicó el presidente de la colectividad, Fuad Chahín.

En Chile Vamos al comando del Rechazo le cuesta hablar de candidatos, pero no pocos ven los números y asumen que es un tema que hay que abordar.

Al ruedo entonces entra el gabinete donde los nombres de Baldo Prokurica de Minería y Julio Isamit de Bienes Nacionales tientan a RN y a la UDI respectivamente.

El problema, deben renunciar e inscribirse antes del 11 de enero.

“La respuesta está más que zanjada, los ministros y las ministras pueden ser candidatos. Ya veremos cuando sea el minuto quién toma esa decisión, hay algunos más entusiasmados, otros no pero vamos paso a paso mejor”, sostuvo el Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

“En el caso de que mejoraremos las inhabilidades, y pudieran tener plazos menores para presentarse también para ir de candidato a Constituyente. Al fin y al cabo si gana el Apruebo, escribir esta Constitución va a significar escribir los próximos 30 ó 40 años”, indicó el diputado UDI, Jorge Alessandri.

Otros nombres que suenan son los subsecretarios Juan José Ossa de la Segpres y Katherine Martorell de Prevención del Delito. Para Evópoli una buena opción, dicen, es su militante y ministra de Transportes, Gloria Hutt.