Con un llamado a la unidad concluyó el presidente Sebastián Piñera el discurso de la Cuenta Pública que realizó este viernes en el Congreso Nacional.

Durante la última parte de su intervención, el mandatario aludió al estallido social y la pandemia del COVID-19 y manifestó que “estos últimos 9 meses han sido muy difíciles y exigentes para todos y también han sido extraordinariamente difíciles y exigentes para mí”.

“Podemos tener diferencias, viva la diferencia, pero nunca debemos olvidar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Sobre todo nos une el compromiso de construir juntos un mejor país para todos”, dijo.

Lee también: Piñera promulgó el plan de Protección de la Clase Media y reconoció ayuda tardía: “Pido disculpas a los afectados”

Piñera aludió al escenario legislativo y señaló que “tenemos que ser capaces de levantar la vista y mirar más allá del horizonte para impulsar urgentes y necesarias reformas, no podemos dejarnos atrapar por estas rencillas destructivas y conflictos permanentes”.

“Una casa dividida no puede prevalecer, un país dividido no puede avanzar, el rol del gobierno y la oposición no es enfrentarnos e intentar destruirnos mutuamente, es estar siempre abiertos al diálogo, a la colaboración, a los acuerdos, respetando y apreciando nuestras diferencias”, añadió.

El mandatario indicó que “la historia de Chile nos ha enseñado una y otra vez que cada vez que dejamos de lado y no aprovechamos las oportunidades que el país nos ofrece, nos estancamos, descuidamos el crecimiento o perdemos el sentido de una misión compartida, no hemos logrado alcanzar ninguno de nuestros objetivos”.

Lee también: Piñera y agenda de género: “No es una lucha entre hombres y mujeres, es una lucha de hombres y mujeres”

“Cada vez que n0s hemos dividido y enfrentado como enemigos, hemos cosechado amargas derrotas y muy enormes dolores, y hemos dañado a los más vulnerables, a los que más lo necesitan“, continuó.

Finalmente, afirmó que, en contraste, “cada vez que nos hemos unido detrás de una causa noble, hemos conquistado nuestras más hermosas victorias“.

“Así conquistamos nuestra libertad, recuperamos nuestra democracia, reconstruimos nuestro país después del terremoto del 27F y así vamos a superar la pandemia del coronavirus y de la recesión mundial”, cerró.