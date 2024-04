La segunda vicepresidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, manifestó que crear una lista para evitar el avance de la oposición es un “mal argumento” político y reparó que existen municipios administrados por personeros de derecha que “lo han hecho muy bien”.

¿Qué pasó?

La semana pasada, el oficialismo y la Democracia Cristiana inscribieron ante el Servicio Electoral (Servel) su acuerdo para las elecciones de primarias municipales que se realizarán el próximo domingo 9 de junio.

Al respecto, personeros del progresismo han indicado que el pacto busca, entre otros aspectos, evitar el avance político de la oposición.

Reacción de Piergentili

En entrevista con Radio Infinita, Natalia Piergentili dijo este jueves que la visión de impedimento para el despliegue político de la derecha “es un mal argumento, porque tú no puedes definir lo que tú eres en base a ‘yo soy algo que quiere impedir esto otro’”.

“Además, me parece que es una falta de honestidad intelectual”, añadió, “porque hay ciertos municipios liderados por personas de derecha que lo han hecho muy bien”.

En ese sentido, se consultó sobre algunos ejemplos. “Yo diría que en regiones hay municipios que uno ve interesantes, diría que en la propia Región Metropolitana, más allá de algunos conflictos que han tenido, en la zona oriente o en el sector sur”, contestó.

De este modo, Piergentili reiteró que “tú no puedes decir ‘yo tengo que bregar por que la derecha o una regresión conservadora venga’. Ese es un argumento que a mí me parece que falta de respeto a una forma de ver la política y, segundo, porque creo que ese argumento no te lleva a crear un proyecto de largo plazo”.