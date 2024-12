Piden la detención inmediata de militar israelí que está en la Región de Aysén: Es acusado de genocidio en Gaza

La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una denuncia ante el Ministerio Público pidiendo la detención inmediata de un militar israelí acusado de genocidio y crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Según la ONG, el miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se encuentra en territorio chileno, específicamente en la Región de Aysén, por lo que pidieron medidas inmediatas en su contra.

De acuerdo con denuncia de la fundación, Saar Hirshoren estaría implicado en la realización de genocidio, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra en la Franja de Gaza.

Afirman que las instituciones de Chile, debido a los compromisos internacionales que ha asumido el país, tales como el Estatuto de Roma, deberían someterlo a un juicio y sancionarlo por estos delitos.

Lee también: Fiscalía de Israel ordena investigación contra Sara Netanyahu

“La adhesión de Chile al Estatuto de Roma y a la legislación nacional (Ley 20.357) faculta a sus tribunales para enjuiciar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, señalaron desde HRF.

Detallaron que es miembro del “Batallón de Ingeniería de Combate de Israel que se encuentra hoy presente allí (Chile). Él es responsable de crímenes de guerra cometidos en Gaza, y exigimos su arresto inmediato”.

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte ya activó una investigación por este caso y notificó al denunciante que recepcionaron los antecedentes, según consignaron desde La Tercera.

El abogado y exdiputado Hugo Gutiérrez, que asesora a la ONG, dijo que “es deber de todo Estado que haya suscrito el Estatuto de Roma perseguir a criminales de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y resulta que en nuestro país está Saar Hirshoren, que se jacta de cometer dichos crímenes en contra del pueblo palestino”.

🚨🚨 The #HindRajabFoundation has filed complaints in #Argentina and #Chile demanding the immediate arrest of Israeli war criminal Saar Hirshoren for war crimes in #Gaza.

Evidence includes his documented role in the destruction of civilian infrastructure. A parallel case has… pic.twitter.com/1TFJb7zLgH

— The Hind Rajab Foundation (@HindRFoundation) December 26, 2024