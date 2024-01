“Ha ganado el narcotráfico con la ayuda del Estado”. De esta forma respondió el sociólogo y escritor Alberto Mayol a la decisión de la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024 sobre no cancelar la participación de Peso Pluma tras acusaciones sobre promover la narcocultura.

El músico mexicano fue apuntado por el también ex candidato presidencial sobre lo que será su presentación en el certamen de este año, señalando que compromete la seguridad del país, entre otros aspectos.

La columna, publicada en Radio Bío-Bío, levantó debate público sobre si el cantante debía o no participar del certamen. Incluso, desde el Gobierno se pronunciaron al respecto, diciendo que “no se tiene que ensalzar la cultura que promueve la infracción a la ley”, aunque recalcaron que no tienen injerencia en la toma de decisiones del evento.

En paralelo, el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), Francisco Vidal, confirmó en su momento la revisión de antecedentes de Peso Pluma para decidir su participación en Viña 2024.

Por otra parte, la diputada de Demócratas Joanna Pérez presentó un proyecto de ley destinado a prohibir la participación de artistas que promuevan el narcotráfico y otras actividades delictuales en eventos masivos financiados con recursos públicos.

Finalmente, la organización del festival emitió una declaración pública donde sostiene no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación de los artistas.

Reacción de Mayol

La declaración de Viña 2024 causó nuevamente molestia en Mayol, quien acusó al Gobierno y al municipio liderado por la alcaldesa Macarena Ripamonti de tener “cobardía”, por esconderse de la discusión y solo enviar “un papel respecto del cual nadie da la cara”.

“Peso Pluma ha ganado un lugar en nuestro principal festival público, nos ha derrotado el narcotráfico con los recursos que tiene: la violencia y el dinero. Y nos ha ganado con la ayuda del Estado, con sus recursos y sus autoridades, promocionando el narco con recursos públicos”, dijo el columnista.

Finalmente, el sociólogo calificó de decepcionante la situación y sostuvo que “no es menor cierto que a partir de una simple columna se abrió un debate nacional e internacional y eso es porque detrás del estupor de millones ante el avance del narcotráfico, hay una exigencia que solo necesita un camino para poder avanzar: la exigencia de que las autoridades públicas luchen y se arriesguen por una sociedad mejor”.