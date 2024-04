Los pescadores padre e hijo Rodrigo (50) y Diego Cruz (23) revelaron cómo sobrevivieron después de pasar siete días a la deriva en altamar: no comieron nada

Ambos fueron rescatados el domingo por una embarcación que navegaba por la costa de Pichilemu, en la Región de O’Higgins.

¿Cómo sobrevivieron?

En entrevista con Las Últimas Noticias, el pescador artesanal más joven compartió el crudo relato de cómo fueron capaces de sobrellevar el difícil predicamento en el que se encontraban.

“Era tanta la sed que yo tomaba de una botella de néctar y chupaba patas de pancora para sobrevivir“, cuenta.

A pesar de estar en un bote pesquero, el joven explica que haber comido del cargamento habría sido contraproducente para su salud, dado que las pancoras que llevaban “ya estaban malas”.

“Las llevábamos más que nada por el peso, para que el viento no nos diera vuelta“, relató.

Diego contó también que, junto a la sed y estrés, el frío era uno de los factores que más lo afectaba.

Cuando llegaba la neblina, la camanchaca y el viento, “mi papá me daba fuerzas porque yo no podía más”, contó recordando uno de los momentos más complicados: cuando estuvo prácticamente dos días tirado sobre el bote.

“No creo que vuelva al mar, puede que mi papá sí, pero yo no. Quedé traumado con todo lo que viví. Si es que vuelvo sería solo para trabajar en embarcaciones grandes, barcos, que tengan equipos, que tengan radios o implementos de seguridad. A botes ya no“, concluyó.