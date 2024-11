“La perspectiva de género no quiere decir que los hombres no puedan defenderse”: Martínez defiende a Boric tras denuncia

En respuesta a críticas opositoras, la presidenta del Frente Amplio destacó la importancia de la presunción de inocencia y aseguró que el feminismo no la pone en duda, señalando que la justicia debe determinar responsabilidades.

Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplío (FA), defendió este miércoles al Gobierno en medio de la polémica generada tras la denuncia por divulgación de imágenes privadas contra el Presidente Gabriel Boric que se dio a conocer esta semana.

“El feminismo nunca ha puesto en duda la presunción de inocencia, con eso quiero ser bien clara: uno asume que es la Justicia la que debe hacer el trabajo de un buen juicio que logre determinar responsabilidades. Lo que se señala es que, en términos históricos, la Justicia también tiene una raigambre patriarcal, y hay muchos casos en donde se pueden ver fallos que justifican la violencia hacia las mujeres”, sostuvo la líder gremialista en conversación con Radio Cooperativa.

En tanto, explicó que el Gobierno plantea “ciertos aspectos que hacen inverosímil la denuncia, que son bien evidentes”.

Sus dichos surgen luego de que Luis Pardo (RN) cuestionara la versión del Gobierno y de la defensa del mandatario, que hacen ver que al “Presidente como la víctima, no la presunta víctima, y eso contradice nuevamente todo lo que han predicado“.

“El discurso oficial es que la víctima es el Presidente, y hay una mujer un poco desequilibrada que lo está acusando de algo que seguramente se va a aclarar en el tiempo, (por lo que) las declaraciones del Gobierno respecto de su propio discurso son incoherentes”, añadió el opositor en la misma conversación.

En ese sentido, Martínez sostuvo que actualmente se ha ido entendiendo que “no importa si (el agresor) es tu pareja, no importa si estás o no vestida, si tomaste mucho alcohol o no; es necesario el consentimiento#.

“Y, por lo tanto, el ‘yo te creo’ no es un llamado a cerrar la presunción de inocencia, que es un principio básico de nuestro sistema, sino que a reconocer la disparidad de poder entre mujeres y hombres”, añadió.

“La perspectiva de género no quiere decir que los hombres no puedan defenderse, y en ese sentido, hay una defensa contundente por parte del Presidente (…), no significa que no pueda haber casos en que personas no tienen una denuncia certera”, puntualizó.