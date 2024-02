A tan solo unas horas del inicio del Festival de Viña del Mar 2024, un grupo de personas se manifestó en contra de la realización del certamen.

A punta de carteles, pitos y megáfonos, los protestantes criticaron que, a pesar de los incendios forestales que azotaron la Región de Valparaíso, el evento igual se lleve a cabo.

En los registros se aprecia que algunos carteles decían: “La Quinta Región no está de fiesta, estamos de luto” y “Nuestros niños/as duermen en carpas y ustedes celebran”.

“Por nuestros vecinos fallecidos, cuántas personas murieron calcinadas y se les ocurre hacer un festival (…) dan un bono que no sirve para nada, pero gastan millones de pesos en ese festival que no sirve para nada, esa no es una imagen positiva para Chile”, dijo uno de los manifestantes.

“Soluciones claras y precisas, hay mucho dinero disponible”, agregó el hombre.

Hasta el lugar llegó Carabineros, que intentó calmar la situación y que esta no pasara a mayores.