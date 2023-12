Una tierna e insólita situación se vivió a las afueras del Estadio Nacional, en el marco de las votaciones por el plebiscito constitucional. Un votante llegó a ejercer su deber cívico acompañado de su guacamayo llamado Odín. “Más que como mi hijo, es mi amigo, es mi compañero“, dijo Jody a CNN Chile. Respecto a la historia de cómo obtuvo a su particular mascota, Jody contó que “un amigo tenía un guacamayo y lo estaba vendiendo al mismo precio que yo estaba vendiendo un auto. Me dijo ‘no estás loco’. A los dos días le falló el auto y lo necesitaba y aquí está el Odín. Lo cambiamos por un auto“. En ese sentido, comentó que nadie quería quedarse con el exótico animal. “Nadie lo quería comprar por el tema de que venía sin plumitas, era un patito feo, y yo lo tomé y de ahí que no lo suelto“, sinceró.