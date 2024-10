Periodista trans denuncia acoso y violencia de género en radio de la municipalidad de Lampa: “Me menospreciaron y discriminaron”

Max Lagos afirmó en su denuncia que fue despedida injustificadamente tras informar sobre el acoso a sus superiores, además de no haber recibido su sueldo semanas después de su despido.

Max Lagos, una periodista trans, ha denunciado a través de redes sociales haber sido víctima de acoso y violencia en la radio de la Municipalidad de Lampa, donde enfrentó un ambiente laboral hostil.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Lagos expone que sufrió gritos y humillaciones constantes por parte de un compañero, y presentó una grabación que demuestra la violencia que experimentó en el espacio laboral.

La periodista también destacó que fue despedida injustificadamente tras denunciar a su maltratador.

Durante su tiempo en la radio, mencionó: “No solo me gritaron y menospreciaron, sino que también me hicieron sentir que no tenía derecho a defenderme“.

A pesar de llevar su denuncia a instancias superiores, Lagos asegura que su situación fue minimizada por la jefatura, que no tomó acciones efectivas. “Cuando traté de hablar sobre lo que pasaba, la respuesta fue que era mejor callar, o podríamos perder nuestros trabajos”, agregó.

Además, denunció que fue insultada con groserías y menospreciada en su profesión, incluso enfrentando discriminación por su identidad y expresión de género.

“Al día siguiente, el jefe de comunicaciones me comentó que, según el alcalde, mi trabajo no le había gustado y que por eso no se me renovaría. Trabajé casi tres meses y no recibí ningún pago hasta semanas después de haber sido despedida“, concluyó Lagos.