Periodista de CNN Chile, Mónica Rincón, sufre encerrona durante la noche del pasado lunes

La periodista y conductora de CNN Chile Mónica Rincón fue víctima de una encerrona durante la noche de este lunes en Santiago, cuando regresaba a su domicilio luego de participar en Tolerancia Cero.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, en la salida de la Ruta 5 hacia Costanera Norte, en dirección al oriente.

De acuerdo con el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, entre dos y cuatro sujetos armados descendieron de un automóvil, intimidaron a la periodista y la obligaron a bajar de su vehículo.

Según la denuncia, los delincuentes efectuaron al menos dos disparos al aire antes de escapar con el automóvil de Rincón.

Del mismo modo, el fiscal Olivari recalcó que “ella en ningún minuto pidió acá en la comisaría ningún tipo de trato especial, todo lo contrario. Me pidió que transmitiera que se encuentra muy agradecida del trabajo policial, del trabajo de Carabineros, que en todo momento se sintió muy apoyada”.