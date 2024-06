“Yo le tengo un regalo”: Periodista Ivonne Toro cuenta cómo recibió las confesiones de crímenes de Hugo Bustamente

La profesional Ivonne Toro visitó a Bustamente en la cárcel de Rancagua, a quien entrevistó para la escritura de su libro "La niña Ámbar". Allí, el hombre le confesó haber matado a otras dos personas hace casi 20 años.

Como un “regalo”. Así definió Hugo Bustamante, culpable por el asesinato de Ámbar Cornejo, la confesión sobre otros dos homicidios perpetrados en 1996 que le hizo a la periodista Ivonne Toro.

Los hechos

Durante 8 meses, la profesional visitó al criminal, quien se encuentra recluido en el penal de Rancagua, en la Región de O’Higgins, para hacerle entrevistas para la escritura de su libro La niña Ámbar.

En uno de esos encuentros, Toro le preguntó si había matado a más personas, “y él, en vez de negarlo, me dice ‘en ninguna parte sale eso'”, contó Ivonne a CNN Chile.

Las constantes visitas generaron que “él vea gestos de mi parte que hacen que diga ‘usted me está tratando como si yo fuera una persona, y, por lo tanto, yo le tengo un regalo‘. Y me dice ‘sobre su pregunta, anote’, y me dio los dos nombres”, relató.

Y añadió: “Yo tenía muy claro cuál había sido mi pregunta, porque la pregunta que no me respondió en esas entrevistas había sido esta (si había matado a más personas)”.

Tras la impactante confesión, la Policía de Investigaciones (PDI) junto a la Fiscalía de Villa Alemana comenzaron diligencias en la casa de Hugo Bustamante, ubicada en la comuna de Villa Alemana.

El fiscal adjunto jefe, Osvaldo Vaso Cerro, dijo que Bustamante confesó el asesinato y entierro de al menos dos personas: Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

“El sistema judicial lo permite”

La periodista también apuntó a que en Bustamante “hay un afán de hacer daño, un menosprecio por la vida del otro, los ve como objetos, no los ve como personas. Y en el caso específico de él -porque hay otras motivaciones en otro tipo de psicópatas-, a él lo moviliza la búsqueda de lucro, de dinero. No hablo de grandes cantidades, es cualquier cantidad, da lo mismo”.

Además, apuntó al sistema judicial, ya que en 1996 “ya había dos diagnósticos de que esta persona era un psicópata, entonces si la justicia en ese minuto hubiera dicho que no tenían elementos probatorios, por último hubieran dicho que seguían investigando porque había dos psiquiatras que estaban diciendo que están frente a un psicópata y hay dos personas desaparecidas. Haz algo, no se hace”.

“Y después el sistema judicial permite, porque la ley lo faculta, que esta persona quede libre el año 2016 y mata a Ámbar. Entonces tú dices, ‘sí, efectivamente acá tenemos un problema,, pero sobre todo el error del sistema y la falla estructural del sistema es con Ámbar”.

Trayectoria criminal de Hugo Bustamante

En 2005, “el asesino del tambor” fue condenado a 27 años de prisión por otro doble crimen: mató a su pareja, Verónica Vásquez, y al hijo de ella, Eugenio Honorato.

El criminal guardó los cuerpos en un tambor enterrado en otra vivienda en Villa Alemana. Sin embargo, en 2016 se benefició de las libertades condicionales masivas otorgadas por una comisión de jueces en Valparaíso.

En agosto de 2020, con la madre de Ámbar como cómplice, Hugo violó y asesinó a la adolescente, desmembrando su cuerpo y ocultándolo en una nevera enterrada en su hogar.