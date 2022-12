Con motivo de su visita a Chile, el ex presidente de Uruguay José Mujica sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda. Ambos se reunieron en el Salón Blanco de la casa de Gobierno, el cual es una recreación del despacho del ex presidente Salvador Allende. Al término, Mujica le envió un mensaje a la sociedad chilena: “No cultiven el odio, cultiven la esperanza”. También se refirió al proceso constituyente del país, manifestando que “un tropezón no es caída”. Esto en referencia al triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pasado.