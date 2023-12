Este jueves, se dio a conocer que el exdiputado y exalcalde de Coquimbo Pedro Velásquez murió a los 59 años.

¿Qué pasó?

De acuerdo con El Día, el también antiguo militante de la Democracia Cristiana (DC) y simpatizante del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI) y Chile Vamos, “se encontraba en la Región Metropolitana realizándose exámenes médicos, donde se informó del deceso”.

Se desconoce la causa de su fallecimiento, pero el medio citado recordó una entrevista que Velásquez dio en junio pasado, donde abordó su lucha contra un cáncer que lo aquejaba: “Yo soy una persona de mucha fe, así que lo que hice fue hacerme los exámenes, la quimioterapia en Santiago, tomando los reposos correspondientes y ahora ya estoy en un poco de actividad para empezar a trabajar, pero se ha ido mejorando, más los medicamentos que tengo que tomar”.

“Lo he tomado como un mensaje para que me dedique a lo mío y para eso necesitaba algo que me impidiera lo otro. Esta enfermedad me ha dado la oportunidad también de otras cosas que no estaban en mi mente”, agregó.

Velásquez también aseguró en la instancia que el cáncer lo tuvo “en la planta del pie, pero ya se ha ido mejorando para las condiciones en que estaba y lo que no puedo hacer mucho es caminar, porque se me hincha el pie, pero trato de evitar caminar mucho, aunque los doctores me han pedido que haga reposo”.

La muerte de la exautoridad fue lamentada por parte del mundo político, entre ellos, el Gobierno Regional (GORE) de Coquimbo y la gobernadora Krist Naranjo: “Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

Nuestro Gobierno Regional y gobernadora @KristNaranjoGob lamentan profundamente el fallecimiento de Pedro Velásquez Seguel, ex alcalde de la comuna de Coquimbo y ex diputado de la región. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento Q.E.P.D

Trayectoria política

Pedro Velásquez fue elegido alcalde de Coquimbo en 1992 y fue reelecto tres veces. Sin embargo, en 2006 fue suspendido luego de que se inició un proceso judicial en su contra de fraude al fisco y negociación incompatible, tras la presentación de una querella por la en ese entonces senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Evelyn Matthei.

Por lo mismo, congeló su militancia en la Democracia Cristiana (DC) y en marzo de 2006 renunció al partido junto a su hermano y esposa

En 2007, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de La Serena lo encontró culpable de los cargos y dictaminó su inhabilitación perpetua para ejercer el cargo de alcalde.

Posteriormente, Velásquez decidió llevar una carrera parlamentaria y postuló a la Cámara de Diputadas y Diputados, resultando electo en 2009 y reelecto en 2013 y 2017.

En 2019, dos de sus ex trabajadores lo denunciaron por acoso sexual, por lo que el parlamentario fue llevado a la comisión de Régimen Interno de la Cámara. Finalmente, el organismo desestimó las acusaciones por falta de pruebas.

Velásquez protagonizó otro episodio en junio de 2020, cuando fue grabado increpando y amenazando a dos mujeres en una estación de servicio de Los Vilos. Días después pidió disculpas públicas.

En julio de 2020 fue detenido por transitar sin salvoconducto en Quillota, luego de que acompañara a su secretaria a buscar a su hija a la comuna de Hijuelas, según él mismo relató a Carabineros. Durante este episodio debió enfrentar un sumario sanitario.

En diciembre de 2020, la diputada del Partido Comunista (PC) Marisela Santibáñez lo acusó de agresión verbal, afirmando que Pedro Velásquez la trató de “eres una mierda” tras la discusión por la moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara Baja. El diputado fue multado por la comisión de Ética con el 3% de su dieta parlamentaria.

En 2021, se dio a conocer la postulación al Senado de Velásquez por el pacto Chile Podemos Más, de la coalición Chile Vamos. Fue inscrito como independiente en un cupo del Partido Regionalista Independiente Demócrata (PRI) para la quinta circunscripción de Coquimbo.

Finalmente, no resultó electo en el proceso.