A cuatro días del plebiscito de salida, el reconocido actor chileno Pedro Pascal reiteró su respaldo a la opción Apruebo a través de una foto que publicó en sus cuentas de redes sociales.

“Libre de corrupción. Libre de violencia. Libre de abusos” escribió el protagonista de The Mandalorian en su perfil de Instagram, junto a una imagen en la que aparece sosteniendo su pasaporte.

Asimismo, el actor incluyó una serie de hashtags relativos a su opción de cara al 4 de septiembre: #Apruebo4deSeptiembre #NuevaConstitucion #DerechosHumanos #AprobarEsHumano.

“Me encanta la forma en que usas tu voz para bien, amigo mío. Chile está al borde de un futuro más justo. Vamos”, respondió el también actor Mark Ruffalo, quien también ha mostrado su apoyo a la misma opción de Pascal.

Minutos después, el actor chileno que cuenta con participaciones en series como Narcos y The Last of Us recurrió a su cuenta de Twitter para confirmar su postura ante la consulta, utilizando un particular hashtag.