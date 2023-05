Este martes, Pedro Gubernatti, mano derecha de Franco Parisi, anunció su renuncia al Partido de la Gente (PDG), además de su salida del programa Bad Boys.

La noticia llega luego de la elección de consejeros constitucionales del pasado domingo 7 de mayo, donde la colectividad no logró obtener ningún escaño.

¿Qué dijo Pedro Gubernatti?

En un comunicado, el empresario señaló que fue una decisión “dolorosa”: “Todo es aprendizaje en la vida; haré nuevos programas y seguiré buscando siempre hacer todo de manera honesta, responsable y con mucha pasión“.

“Comenzaré un nuevo camino sin cargar culpas de un colectivo en donde siempre di lo mejor. Hoy seré independiente, podré hablar con libertad todos los temas que desee”, agregó en la publicación de Instagram.

En esa línea, afirmó que “siempre dije que cuando se hicieran las cosas bien sería el primero en felicitar, aplaudir y colaborar. Sin embargo, y con el mismo ímpetu, alzaría la voz cuando se hicieran las cosas mal. Pues bien, así lo hice y me costó múltiples diferencias de opinión con muchas personas”.

En el programa Sin Filtro, detalló que tras analizar “las decisiones que se han ido tomando dentro del partido y que ya se tomaron y que van a ir repercutiendo en el futuro también, creo que no me representa lo que se viene, creo que no me representa cómo se está desarrollando todo”.

Gubernatti tildó su decisión de “indeclinable“. En cuanto a las razones, sostuvo que “son varias cosas; la forma del trabajo, las tomas de decisiones que no van en la línea que pienso, que visioné estando en un colectivo y ello conlleva a que yo no puedo hacer más. Yo no puedo luchar solo”.

Mira la publicación de Pedro Gubernatti