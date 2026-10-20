Pedro Araya tras su salida de la Comisión de Constitución: “El Socialismo Democrático pasó a ser el socialismo autoritario”

El senador Pedro Araya (PPD) criticó este martes la decisión del Socialismo Democrático de removerlo de la Comisión de Constitución del Senado tras el acuerdo que logró con el Gobierno por la nueva propuesta en la reforma de seguridad.

Araya presidía dicha comisión hasta el pasado lunes, cuando la bancada del Socialismo Democrático, liderada por el senador Juan Luis Castro (PS), pidió reemplazarlo por Vlado Mirosevic (PL).

La determinación fue cuestionada por el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, quien sostuvo a La Tercera que “acá puede estar predominando una visión que es negarle todo al gobierno“.

Además, aseguró que desde el Gobierno no están preocupados por la pérdida de un voto en la comisión, sino por que el “Senado funcione bien”.

“Los parlamentarios están para ejercer su libertad y para hacer lo que estiman que es mejor para el país, no para obedecer las directrices de partidos que toman la decisión de oponerse a todo lo que el gobierno propone“, enfatizó.

“El socialismo democrático dejó de ser el socialismo democrático y pasó a ser el socialismo autoritario”

Al ser consultado por el hecho, Araya arremetió contra el Socialismo Democrático y lo calificó de “autoritario”.

“Parece que el Socialismo Democrático dejó de ser el Socialismo Democrático y pasó a ser el socialismo autoritario, donde pensar distinto tiene sanciones, no responder a los intereses de alguno tiene sanciones, y creo que esa es una muy mala señal para la unidad del progresismo; creo que se ha retrocedido”, criticó.

Asimismo, emplazó a senadores de la oposición y, en especial, al senador Juan Luis Castro a “dar explicaciones por qué hay tanta oposición a fortalecer al Estado” en materia de seguridad.

“Llegó la hora de que los senadores, especialmente el senador Juan Luis Castro, empiecen a dar explicaciones por qué hay tanta oposición a fortalecer al Estado en temas tan sencillos como condenar el crimen organizado como un atentado a los derechos humanos, como entregarle atribuciones a gendarmería para segregar a la población penal, y entregarle atribuciones al presidente para poder decretar estados de excepción cuando hay un peligro real para la ciudadanía”, puntualizó.

En esa línea, reveló que la decisión también tomó por sorpresa al diputado y presidente del Partido por la Democracia, Raúl Soto, quien sostuvo que esto es “una afrenta” para la colectividad y alertó que pone “en riesgo la unidad de la oposición”.

“(Raúl Soto) me manifestó la sorpresa por la decisión que tomó unilateralmente el Partido Socialista; entiende que esto es una afrenta para el PPD porque en ningún minuto se conversó con la directiva del PPD, tampoco se le informó a él como presidente del partido, y entiende que esto también pone en riesgo la unidad de la oposición porque tenemos un partido que parece que tiene algunos intereses personales que no quiere revelar cuáles son, poniendo en riesgo la unidad”, señaló.

Asimismo, planteó que con el cambio en la comisión se buscaría desacelerar el avance en materia de seguridad. “Probablemente eso es lo que se busca y por eso yo creo que llegó la hora de que respondan aquellos senadores que están impulsando esto: ¿Por qué razón no quieren fortalecer el Estado contra el crimen organizado?”, cuestionó.

Advirtió que su salida de la instancia “va a significar que probablemente muchos proyectos que iban justamente en la línea de combatir la delincuencia y el crimen organizado van a quedar paralizados, probablemente no se va a tratar la reforma constitucional, vamos a ver qué es lo que pasa con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y otros proyectos que vienen en materia de seguridad pública”.

“Parece ser que en el socialismo democrático se acabó y hoy día tenemos el socialismo autoritario, que aquí, si no se hace lo que quieren algunos, no hay derecho a participar”, agregó.