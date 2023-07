Este martes la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la Cámara de Diputadas y Diputados para tomar declaraciones a los parlamentarios en el marco de la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo por la filtración de un audio de 10 minutos del presidente Gabriel Boric durante una reunión en Cerro Castillo.

Personal policial reunió y tomó declaraciones a todos los diputados que estuvieron presentes en la reunión realizada en Viña del Mar el pasado 15 de junio.

El escándalo que produjo la filtración derivó en una querella interpuesta en Fiscalía por parte de Gobierno.

Cabe mencionar que el diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado, admitió haber sido quien grabó en secreto el audio y filtrarlo posteriormente a la prensa.

“Como ya es de conocimiento público, se ha revelado la existencia de un audio de 10 minutos aproximados de duración de la reunión convocada el día martes en Cerro Castillo. Audio en el cual están las conclusiones y compromisos realizados por el presidente en la Macrozona Sur. A dicha reunión, y como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte donde se comentó la prohibición de grabar“, señaló el parlamentario a través de Twitter en esa oportunidad.

Asimismo, reconoció que desconociendo lo anterior “es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe“.