PDI investiga homicidio de adolescente de 14 años en Santiago: Fue apuñalado en una pierna

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando el homicidio de un adolescente de 14 años que fue apuñalado con un arma cortante en el centro de Santiago.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a eso de las 15:00 horas del miércoles, cuando la víctima se trasladaba a pie por la comuna.

En ese momento, mientras transitaba por las calles Conferencia con Tucapel, fue abordado por un grupo de desconocidos, quienes “previo a una discusión verbal, lo agredieron con golpes de puño y pie”, detalló el subcomisario Matías Maulén, de la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Posteriormente, los involucrados se dieron a la fuga en dirección desconocida, mientras que el joven “se desplazó por sus medios hasta su domicilio, lugar donde fue encontrado y auxiliado por familiares con una herida cortante en la región inguinal izquierda”.

El adolescente fue trasladado hasta el Hospital Dr. Exequiel González Cortés; sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Personal de la Brigada de Homicidios llegó hasta el lugar tras instrucción del Ministerio Público, constatando el fallecimiento del menor.

Desde la PDI señalaron que continúan las diligencias correspondientes para poder esclarecer “si la lesión que le provocó el fallecimiento a la víctima fue a raíz de intervención de terceras personas”.