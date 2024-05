PDI confirma que robo a casa de María Luisa Godoy fue planificado: Avalúan en US$5 mil lo sustraído

La periodista y conductora de televisión agradeció el hecho de que el atraco ocurrió cuando no había nadie en el hogar, ya que "entraron por la pieza de mis niñitas".

Este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles del millonario robo que sufrió la animadora de televisión María Luisa Gogoy en su hogar ubicado en la comuna de Vitacura.

Detalles del robo a María Luisa Godoy

El subcomisario Luis Urzúa, de la Brigada Investigadora de Robos Suroriente, detalló que los delincuentes accedieron al domicilio de la conductora a través del método del escalamiento.

Según el funcionario, los antisociales lograron sustraer diversas especies para luego huir del lugar. “Preliminarmente, las especies (sustraídas) serían sobre los US$5 mil”, detalló.

Godoy y su familia no se encontraban en el hogar, por lo que fue la asesora del hogar quien notó el robo. “Ella llama a personal de seguridad ciudadana, y constatan que, efectivamente, había ocurrido un hecho de materia de investigación”.

Finalmente, el subcomisario confirmó que los delincuentes planificaron el atraco con antelación: “Existía una planificación anterior al robo, se realizó un corte de luz para poder cortar el cierre perimetral, el cual es de alambre eléctrico”.

“Entraron por la pieza de mis niñitas”

La animadora sostuvo que “menos mal no había nadie en mi casa porque justo ayer nos habíamos ido a la playa y me di cuenta hoy día que volví sola porque tengo que trabajar mañana en el matinal. Mi casa estaba sin luz”, según consignó TVN.

“Justo llegó hoy la persona que trabaja en mi casa, me llama por teléfono y me dice: está la luz apagada, está todo revuelto en su pieza, me mandó la foto. Le dije que saliera de la casa, (…) porque no sabía si podía haber alguien adentro o no”, agregó.

Godoy cree que el robo ocurrió “relativamente rápido”, ya que contaba con un dinero con el que “tenía que pagar unas cosas”. “Lo tenía relativamente escondido, pero a mano y se llevaron eso y otras cosas más que me di cuenta“, agregó.

Finalmente, agradeció que el hecho haya ocurrió cuando no había nadie en el hogar, ya que “entraron por la pieza de mis niñitas y eso es lo que a uno más miedo le da, pero no había nadie, no están mis niños y eso me da mucha tranquilidad”.