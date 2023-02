El Partido de la Gente (PDG) confirmó esta jornada que no harán pactos electorales y que competirán solos como colectividad en las elecciones del nuevo Consejo Constitucional el próximo 7 de mayo.

Tras las negociaciones con Evópoli y el Partido Republicano, finalmente decidieron no hacer alianzas y presentaron “su pacto con la gente“.

En diciembre pasado, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, confirmó que el PDG buscaba una alianza electoral, la que finalmente no se dio, ya que el ex candidato presidencial, Franco Parisi contó a Canal 13 que no alcanzaron un acuerdo con el Partido Republicano por un tema de plazos.

Esta decisión se da en el marco de las negociaciones de la izquierda con la centroizquierda para ir a una lista única. Finalmente, el Partido por la Democracia (PPD) y la Democracia Cristiana (DC) decidieron no competir en una coalición electoral con Apruebo Dignidad.

Asimismo, y desde el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) impulsaban una lista única de todo el Gobierno, lo que solo fue respaldado por el Partido Liberal. Se espera que este viernes, el Partido Socialista (PS) anuncie su decisión.