PC buscará interpelar al ministro de Justicia por rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores

Esta jornada, diputados del Partido Comunista (PC) informaron que buscarán reunir las firmas necesarias para interpelar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de conocerse que el Gobierno otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La información fue dada a conocer por el medio Interferencia, en el cual detallaron que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió 56 decretos que concedieron los siguientes beneficios: 27 a condenados por abuso sexual de menores y otros 29 por violación.

Tras ello, el diputado comunista Marcos Barraza cuestionó la decisión del Ejecutivo y agregó que el Gobierno debe explicar esta decisión.

“El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable; indultar a criminales que son violadores y agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes no tiene ningún tipo de justificación“, afirmó, según dio a conocer Radio Biobío.

En esa línea, cuestionó al Ejecutivo y los llamó a ponerse del lado de las víctimas y no de los agresores, señalando que buscarán el respaldo de otros sectores de la oposición para concretar la interpelación.

Barraza criticó los argumentos del titular de Justicia, quien defendió la condena al señalar que estos responden a los criterios establecidos por la Corte Suprema en fallos anteriores.

Rabat sostuvo que las medidas se relacionan con la jurisprudencia del máximo tribunal y con recursos de amparo acogidos antes de la entrada en vigencia de una modificación legal que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de estas ventajas.