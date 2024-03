La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, reconoció que no comparte la exclusión a Israel de la versión 2024 de la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae).

Este viernes, el presidente Gabriel Boric, defendió la decisión afirmando que “excluir o no invitar a empresas que de una u otra manera están siendo parte de aquello que criticamos, me parece que es coherente con nuestra política internacional”.

Asimismo, añadió: “Yo entiendo que en función de la crítica política o de las trincheras contingentes, se ataquen estas decisiones, pero acá yo defiendo principios y me siento orgulloso de hacerlo, porque lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento en Chile en estas condiciones“.

“No lo comparto”

Sobre aquello, la líder del PS, señaló que “yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas, conozco de este mundo, sé y por cierto hemos condenado personalmente y como presidenta del Partido Socialista, las acciones militares contra civiles en Gaza, así como también las acciones de Hamás y, por lo tanto, siendo muy crítica del conflicto que está desarrollándose, si creo que las complejidades de las relaciones comerciales en materia de defensa, donde hay contratos vigentes, es difícil y es una posición que yo no comparto“.

En ese sentido, la senadora por el Maule indicó que “hoy día es el Presidente que ha tomado esa decisión, pero mi postura personal en esto no es para entrar en conflicto con el Gobierno, sino porque aquí puede haber distintas opiniones”.

“Me parece legítimo y reitero, habiendo sido subsecretaria, me parece una decisión que va a haber que abordar en el punto de vista de las relaciones comerciales y lo que significa la continuidad de muchos temas que no son de público conocimiento y tampoco me compete a mí comentar mayormente”, zanjó.