La diputada y senadora electa de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, realizó una dura crítica a su sector político, manifestando que “la derecha debe reconocer que las demandas sociales históricas no vienen impuestas por Cuba ni Venezuela”.

Tras la derrota en las elecciones presidenciales y ante el gobierno que encabezará Gabriel Boric y la nueva estructura que tendrá el Congreso a partir de marzo próximo, Núñez comentó en entrevista con El Dínamo que “hay un paradigma que nos pide lograr grandes acuerdos”.

En ese sentido, la parlamentaria manifestó que “en el caso de nuestro sector, tenemos que separarnos totalmente del poder económico. Creo que la derecha ha avanzado de la mano del poder económico o del empresariado y eso le hace muy mal a la política”.

“El sector debe reconocer que estamos en un nuevo país, la derecha debe reconocer que hay demandas sociales históricas, que son reales, que no vienen impuestas por Cuba ni Venezuela y que tiene que dar respuesta a las demandas que la sociedad tiene”, agregó.

De este modo, continuó Núñez, “si no somos capaces de dar respuesta a las demandas sociales y adaptarnos, no vamos a ser capaces de recuperar la confianza y con ello volver a gobernar. Eso no lo pueden hacer los mismos de siempre. Hay caras conocidas de la ex Concertación que serán parte del Gobierno de Gabriel Boric, pero dentro de un rol distinto que les corresponde esta vez”.

“Creo que Kast no va a ser el líder de la oposición”

Tras ser consultada sobre una eventual alianza de Chile Podemos Más con el Partido Republicano, la diputada destacó que “cuando se formó Chile Vamos teníamos mínimos comunes. Se hizo una especie de declaración de principios propios, eso fue lo que nos permitió ordenarnos con cuatro partidos y dejar de ser los dos tradicionales que existen en nuestro sector”.

“Nuestra relación con Republicanos es distinta. Nosotros vamos a tener que ser capaces de colocar nuestros votos a disposición del nuevo Gobierno para lograr grandes acuerdos. Quizás enfrentaremos en tres años más un pacto electoral, aunque aún tiene que pasar mucha agua bajo el puente, muchos creen que era necesario. Pero un pacto programático de ideas y principios yo lo veo más alejado con Republicanos”, agregó.

Bajo ese punto, Núñez mencionó que “cuando hablamos de construir una relación con ellos, debemos definir el objetivo, ya sea para enfrentar una reforma, para mínimos comunes programáticos o enfrentar las próximas elecciones”.

Finalmente, afirmó que, a su juicio, “José Antonio Kast no va a ser el líder de la oposición”, porque “van a haber varios liderazgos con distintos roles”.

“Por ejemplo, puede que emerjan de las presidencias de la Cámara y del Senado figuras que van a tener un liderazgo. También de los partidos, ojalá también de centros de estudio más convocantes y con más calle proponiendo cosas y no haciendo minutas para el Congreso”, argumentó.

“Tenemos que entender que el cambio generacional llegó para quedarse y que no solo son números en el carnet, porque no somos viejos chicos, y donde las mujeres ya nos ganamos un espacio. Y también porque en Chile Vamos tenemos más disposición para lograr grandes acuerdos”, sentenció.