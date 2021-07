Tras el fallido acuerdo de primarias amplias en la oposición, y a un día de los comicios para elegir a los candidatos de los pactos inscritos, Apruebo Dignidad y Chile Vamos, la carta presidencial del Partido Socialista (PS), Paula Narváez, aseguró que “nosotros esperamos tener nuestra propia primaria”.

La ex ministra de Michelle Bachelet especificó que la idea de su sector es realizar comicios convencionales “donde se sientan convocados y convocadas quienes el día de mañana no pueden concurrir a las elecciones primarias”.

Asimismo, afirmó que los comicios del domingo 18 de julio “son muy importante porque profundizan nuestra democracia, ese fue el origen de las primarias legales”.

“Lamentablemente, nosotros no pudimos participar de estas primarias, no por una decisión nuestra, sin embargo estamos trabajando para tener nuestras propias primarias del sector”, recalcó.

Narváez no fue la única aspirante a la presidencia de la ex Concertación que lamentó no poder participar de primarias legales.

Desde el Partido Radical (PR), Carlos Maldonado, aprovechó de mandar un mensaje a los políticos que competirán mañana: “felicito a bloques, partidos y candidatos que tienen primarias legales este domingo. Espero que cuenten con una alta participación”.

Del mismo modo, el también candidato presidencial sostuvo que el proceso electoral que se vivirá este domingo “profundiza nuestra democracia”. “Quisimos tenerlas, las respetamos y las aplaudimos”, dijo.

Finalmente, en la misma línea de Narváez, mencionó que “seguimos promoviendo y esperamos que existan las voluntades necesarias en la centroizquierda para tener primarias convencionales, en agosto, con voto electrónico. Para hacer lo correcto, mejor tarde que nunca”.