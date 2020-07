La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió al sumario administrativo instruido por la Contraloría tras constatar inconsistencias en los datos entregados por las autoridades sobre la pandemia del COVID-19.

En el balance de este martes, la autoridad sanitaria recordó que fue el mismo Ministerio de Salud el que solicitó la auditoría “porque estamos en una situación absolutamente extraordinaria” y con el objetivo de “tener una transparencia absoluta y también para mejorar los procesos”.

Entre sus hallazgos, la Contraloría encontró que el día 9 de junio, cuando Jaime Mañalich era el ministro de Salud, existió una diferencia de 34.542 casos no ingresados. El órgano fiscalizador subrayó que “no se pudo realizar un control efectivo de los pacientes con COVID-19 no notificados y sus contactos estrechos, ya que no se encontraban registrados en la plataforma”.

Daza sostuvo que “la mayoría de esos casos son casos que han informado los laboratorios que no fueron notificados al Ministerio de Salud en la plataforma oficial, que es Epivigila”.

Sin embargo, afirmó que “el día 16 de junio, la mayoría de estos casos ya fueron informados a la comunidad”.

“Nosotros hemos sido absolutamente transparentes cuando hemos ido teniendo toda la información. Probablemente, si es necesario rectificar nuevos casos, lo vamos a hacer”, aseguró la subsecretaria.

Finalmente, explicó cómo funciona el sistema: “la información que nosotros recibimos como Ministerio de Salud a través de Epivigila es la información que notifican los médicos, pero además, para hacer una búsqueda activa, le hemos pedido a los laboratorios que nos informen de todos aquellos casos que son PCR positivo para cruzarla con información que tiene la plataforma Epivigila. Si hay casos positivos que no han sido notificados al Ministerio de Salud, se le pide a los seremis que hagan una búsqueda activa, y los seremis, junto a los centros hospitalarios, van a buscar a los pacientes para hacer esa búsqueda y poder notificar al Ministerio de Salud”.