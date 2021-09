“Es un Consejo Directivo cuoteado políticamente por los viejos partidos tradicionales“. Con aquellas palabras, el republicano y candidato a senador por la Región Metropolitana, Rojo Edwards, se refirió a la decisión del Consejo Directivo del Servel de desestimar más de 90 candidaturas a diputados del Frente Social Cristiano de cara a las próximas elecciones de noviembre.

Mediante una conferencia de prensa, Edwards, en representación del Partido Republicano, enfatizó en que “lo que ha hecho el Servel es un atentado en contra de la democracia”.

Asimismo, aseguró que hicieron las cosas “bien y a tiempo”: “Inscribimos al Frente Social Cristiano con más de dos semanas de anticipación”.

En la explicación sobre lo que sucedió durante la jornada de inscripciones, indicó que “subieron” a los candidatos a la plataforma junto con los antecedentes pertinentes con cuatro horas de anticipación, pero lamentó que “por un error de plataforma del Servel, reconocido por múltiples funcionarios del Servicio, se le impidió a nuestros aliados terminar con el proceso de validación de candidatos republicanos“.

En paralelo, señaló que tras informar sobre el problema, la herramienta virtual volvió a funcionar a las 11:35 p.m, “pero ya era muy tarde”, por lo que la decisión del ente eleccionario finalmente negó las inscripciones.

El candidato al Senado sostuvo que “los republicanos no somos responsables de que el Servel haya inhabilitado a nuestro partido aliado de validar las candidaturas en aquellas regiones en las que ellos no estaban constituidos y tampoco somos responsables de que el Servel no haya actualizado en sus sistema aquellas regiones en las que nosotros nos habíamos constituido hace solo dos meses”.

“Yo, sinceramente, no culparía a quienes podrían considerar esto como un acto de sabotaje electoral”, afirmó, al mismo tiempo que dijo que “no podríamos aceptar que nos utilicen como moneda de cambio para resolver problemas políticos de otros pactos”.

Por último, Edwards confirmó que apelarán a la decisión en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) “para que revierta cuanto antes este grave error del Servel”.