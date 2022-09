Las reuniones de coordinación del itinerario constituyente, organizadas por el Gobierno y que comenzaron ayer con la presencia de Chile Vamos, se dieron entre todos los presidentes de partidos con representación parlamentaria, excepto del Partido Republicano, argumentando en un primer momento que se encontraba en un “proceso de reflexión“, cosa por la que fue criticado. Esto, tras el categórico triunfo del Rechazo en el plebiscito del pasado domingo.

No obstante, en el segundo día de los acuerdos este miércoles, misma jornada en que Rojo Edwards renunció a la presidencia del partido, los Republicanos depusieron su reflexión interna para hacerse parte del proceso hacia una nueva Constitución, que hoy continuó además con los jefes de bancadas en el Congreso Nacional.

“Reunirnos con el presidente es un acto republicano que por cierto no descartamos en lo absoluto, pero hemos decidido no asistir en el día de mañana”, dijo el pasado lunes el ahora ex timonel republicano.

Según consignó Biobío Chile, previo a la cita, la nueva ministra de la Segpres Ana Lya Uriarte indicó que “se conformará una mesa tripartita, de carácter técnico, para apoyar el proceso de construcción y seguimiento del itinerario constitucional”. Ahora, personeros como el diputado Jorge Alessandri (UDI) rescataron de buena manera que Uriarte anunció que su cartera se limitará, por ahora, a “tomar nota” y escuchar el diálogo entre parlamentarios.