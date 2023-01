La bancada del Partido Republicano confirmó que sus 13 parlamentarios votarán en contra de la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.

“Tras realizar un profundo estudio de los antecedentes de la acusación, hemos definido que no seremos cómplices de la decisión que ha tomado el Presidente de exponer a la ex ministra Ríos a modo de chivo expiatorio, con el fin de que se cierre el capítulo de los indultos y así delegar su culpabilidad en la ahora ex jefa de la cartera de Justicia”, expresaron en un comunicado.

Asimismo, remarcaron que “acusar constitucionalmente a la ex ministra Ríos no hace justicia y no revocará los indultos otorgados a delincuentes con amplio prontuario policial y judicial“.

Por eso, “un voto favorable a esta acción emprendida contra la ex secretaria de Estado, exculparía al Mandatario de su responsabilidad y la bancada republicana no quiere ser parte de ese escenario”.

En esa línea, afirman que “una posible acusación constitucional en contra del Presidente de la República es una opción que está en evaluación por parte de nuestra bancada“.

La decisión se tomó luego de que el diputado Benjamín Moreno, se inclinara por rechazar la acusación en la comisión revisora de la misma. Al restarse Republicanos y también la DC, se genera una mayor distancia de los 78 votos necesarios para aprobar la acusación que tendrá lugar este miércoles.

Lee también: Este martes la comisión revisora vota la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos