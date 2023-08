Representantes del Partido Republicano y del Partido de la Gente (PDG) dieron sus impresiones sobre las reuniones que mantuvieron con el presidente Gabriel Boric este lunes en La Moneda, para abordar la discusión sobre reformas.

Esta es la tercera instancia de diálogos que el mandatario sostiene con partidos de la oposición para intentar avanzar en materias como la reforma de pensiones y el pacto fiscal.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que en materia tributaria le “plantearon con franqueza” al presidente que generar nuevas reformas tributarias año por medio solo causaba incertidumbre en el país. Además, sostuvo que como partido consideran que no se deben subir los impuestos para lograr más recaudación, sino que dar más certidumbre a los inversionistas.

Respecto a los temas discutidos, el presidente de Republicanos aseguró que “le planteamos al presidente la importancia de poner el foco en la seguridad, no desviar la atención, en el sentido de que es lejos lo más importante, lo que los chilenos están esperando (…) si es que no nos ponemos todos a trabajar en esa línea, particularmente el Ejecutivo, en 5 0 10 años más no va a haber vuelta atrás”.

“Tratamos de trasmitirle al presidente que, a nuestro juicio, se puede contar con todo los sectores políticos en materias tan impopulares como la construcción de cárceles o la construcción de embalses (…) políticas que son muy difíciles de trasmitir positivamente a la opinión pública y que cuentan con una resistencia muy profunda, esas son las materias en las que valen la pena tener acuerdo“, aseveró.

Finalmente, aseguró que el espacio en donde se deben generar los acuerdos entre los partidos políticos y el Gobierno necesarios para establecer reformas es en el Congreso.

Impresiones del PDG

En tanto, Juan Marcelo Valenzuela, uno de los representantes del Partido de la Gente, aseguró que durante la reunión pudieron entregar dos ideas en materia de reforma de pensiones que van por una “tercera vía” en las cuales, según aseguraron, el presidente se mostró interesado.

“Entendemos que la solidaridad es importante, pero no recargarla en los hombros de solo las personas que trabajan de manera formal, que son cerca de 5.500.00 de chilenos. A nosotros nos parece más inteligente que para la solidaridad colaboren todos los chilenos a través del ahorro y del consumo (…) Así no dejamos fuera a todo el mundo informal, que según la cifras del propio Gobierno, es cerca del 30%”, sostuvo Valenzuela.

Respecto al pacto fiscal propuesto por el Ejecutivo, el político aseguró que como partido “estamos 100% disponibles para legislar sobre la evasión y la elusión (…) le manifestamos al Gobierno que tiene que ser más austero, lo que hoy día vemos es que es un Gobierno derrochador (…) Necesitamos urgente crear un ahorro fiscal”.

“No estamos disponibles para seguir golpeando el bolsillo de la clase media y la clase media emergente y nos parece que hay que dar señales potentes en materia de ahorro fiscal“, prosiguió.