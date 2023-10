Ante la crisis educacional en la Región de Atacama, el ministro Nicolás Cataldo advirtió irregularidades y posibles hechos de corrupción al interior del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la zona.

Cerca de 30 mil estudiantes -de 46 establecimientos- están sin clases en la región, debido al paro de docentes que se ha extendido por más de 50 días. Los profesionales acusan infraestructura deplorable en los recintos y malversación de fondos por parte del SLEP.

“Los hallazgos de la auditoría nos muestran en Atacama algo que no se ha visto”

En entrevista con Concierto, el secretario de Estado informó que remitió al Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Contraloría General de la República (CGR), antecedentes de una auditoría que se le hizo al servicio por los presuntos hechos delictivos.

En ese sentido, el titular de Educación dijo tener “pocas dudas de que haya corrupción, porque los informes de auditorías que se hicieron dan cuenta de ello. Esperemos que las instituciones hagan su trabajo rápido. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Sobre las falencias identificadas en la auditoría, Cataldo sostuvo que hay temas de arrastre de recursos “del año anterior al año actual. No es un delito, pero es un problema de gestión importante. Se contrataron servicios por un valor más alto que el que debería ser. Vimos personal contratado que no tiene contrato. Eso es una irregularidad gigantesca”.

Al respecto, el ministro fue enfático decir que no tiene dudas la situación debe ser corregida de forma inmediata. “De los 11 servicios locales de Chile tuve la oportunidad de trabajar un año en uno de ellos. Ninguno tiene la situación de Atacama. No existe el sistema perfecto. Los hallazgos de la auditoría nos muestran en Atacama algo que no se ha visto en el resto”, añadió.

Las comisiones de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado tendrán sesión en conjunto e invitarán a los directores de los SLEP implementados y al ministro Cataldo para abordar la situación.

Recuperación de clases

El ministro Cataldo también afirmó al medio citado que “probablemente” los estudiantes afectados estarán recuperando clases en 2024: “Estamos apostando a que las clases se retomen en noviembre y se cierre el año, pero vamos a necesitar una recuperación de aprendizaje específica para Atacama”.

No obstante, la senadora de la región y militante de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, al ser consultada en CNN Chile por los dichos del ministro de Educación respecto a los establecimientos disponibles para volver a clases, respondió: “Yo no quiero hacer esto una discusión con el ministro, porque yo le podría decir al ministro que fuera y dijera cuáles son los 42 colegios, porque esa información no es real“.