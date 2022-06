Este miércoles 1 de junio el presidente Gabriel Boric realizó su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, donde los principales anuncios se vieron en la materia de

economía, armas, salud y educación.

Sin embargo, desde la oposición no quedaron conformes con el discurso del mandatario, ya que aseguraron que faltó profundizar en las medidas concretas que realizarán durante este mandato.

Lee también: Ministro de Obras Públicas y anuncio de plan nacional ferroviario: “No solo es totalmente posible, es necesario”

Uno de ellos, fue el diputado Miguel Mellado (RN), afirmó que esto fue más un cierre de campaña y que no se ha tomado importancia a los verdaderos temas. “Fue una cuenta pública bastante populista o fue un buen cierre de campaña. Pero la verdad es que fueron fuegos artificiales que después de eso igual se nos va a venir la noche. No existe nada de conciencia de la urgencia de las cosas”, explicó.

Por su parte, su par Eduardo Durán, lamentó que el presidente desperdiciara esta oportunidad para explicar sus proyectos a la ciudadanía. “Perdió una oportunidad de oro de hablarle al país con un relato realista con plazos y medidas concretas que ataquen los principales problemas que afecten a la ciudadanía”, señaló.

A su vez, agregó que “se habló de muchos millones de dólares, pero no se habló de donde van a salir los recursos (..) pareciera más un discurso de campaña que el de un jefe de Estado”.

Lee también: Las primeras palabras del Pdte. Boric tras la Cuenta Pública: “Confiemos en nosotros”

Mientras que el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, profundizó en los problemas que le podrá traer el anuncio respecto al Crédito con Aval de Estado. “Le recuerdo al presidente que en campaña prometió una condonación universal de CAE. Le dijimos que esto no da, pero me da la impresión de que el primer problema del presidente es que su gente le va a decir que nos desilusionó, porque cuando él habla de una gradual y no universal. Esto le va a generar un problema por la frustración en la gente que lo apoyo “, anticipó.

También la senadora de la Región de Los Ríos, María José Gatica (UDI), recalcó que “perdió una oportunidad de oro para demostrar que es realmente un presidente para todos los chilenos. En los temas donde realmente la gente quiere soluciones, prefirió ir por la tangente, negando incluso la existencia de terrorismo”.

Pdte Boric perdió una oportunidad de oro para demostrar que es realmente un presidente para todos los chilenos. En los temas donde realmente la gente quiere soluciones, prefirió ir por la tangente, negando incluso la existencia de terrorismo. #CuentaPublica pic.twitter.com/yknVxJOxtM — María José Gatica Bertin (@MjGaticaB) June 1, 2022

Su par de la Región del Biobío, Enrique van Rysselberghe (UDI), agregó que ​”gobernar es priorizar, y hoy quedó claro que la grave crisis de seguridad y terrorismo de la macrozona sur no es una prioridad real para un presidente que nunca se ha hecho presente en la zona y que hoy se notó”.

Gobernar es priorizar, y hoy quedó claro que la Grave Crisis de Seguridad y Terrorismo de la Macrozona Sur no es una prioridad real para un Presidente que nunca se ha hecho presente en la zona y que hoy se notó. @SenadoresUDI pic.twitter.com/ipt4WY17jm — Enrique Van Rysselberghe Herrera (@vanrysselberghe) June 1, 2022

Por último, el parlamentario Andrés Longton criticó que no se especificarán los proyectos respecto a la seguridad. “No quedé conforme. Puede haber muchos puntos positivos pero a grande rasgos, en materia de seguridad faltó mucho. La palabra terrorismo no lo dijo ni una sola vez, crimen organizado poco y nada, y narcotráfico solo algunas indicaciones y un proyecto que viene el gobierno anterior.