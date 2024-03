A eso de las 16:00 horas de este martes continúa la discusión por la tramitación de la ley corta de Isapres en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa, emanada desde el Ejecutivo, busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a devolver el cobro excesivo de los planes a sus afiliados. Pago que, acusan las aseguradoras, también podría poner en riesgo de colapso el sistema de salud privado.

Los parlamentarios retomarán la conversación por el proyecto que mantiene divididos a oposición y oficialismo, luego de haber sido aprobada en el Senado a fines de enero (previo al receso legislativo) con una polémica mutualización propuesta para lidiar con la gran deuda que arrastran los sistemas de previsión.

Las reacciones

CNN Chile conversó con diputados de distintos sectores del espectro político y recogió sus testimonios en la antesala de la discusión.

Uno de ellos fue el diputado del Partido Radical Tomás Lagomarsino, quien expresó tener voluntad de llegar a un acuerdo “con altura de miras” con el resto de congresistas: “Estamos contra el tiempo, tenemos tres meses para tramitarlo, esperamos que sea con altura de miras y llegar a un acuerdo político que permita, por un lado darle viabilidad al fallo, que las personas vean restituidos los cobros en exceso en el monto real de este y también que no quiebren ni entren en insolvencia las aseguradoras”, añadió.

Otro que habló fue Agustín Romero de Republicanos, quien transmitió que el objetivo principal de su partido será darle certeza a los chilenos afiliados “que en este minuto ven, con mucha preocupación de que el sistema privado de salud pueda caer. Tenemos que ver que se cumpla el fallo, paguen quienes tengan que pagar, pero eso no puede pasar por sacrificar a millones de personas que ven hoy el sistema de aseguramiento privado una solución“.

“Por esa razón hay que sacar la ideología y poner por delante la solución práctica a los problemas. No es para nada un perdonazo, el tema de la mutualización que se habla también es conocido como solidaridad, que es muy usado por la izquierda cuando le conviene“, añadió.

También expresó su opinión la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara, Ana María Gazmuri (Acción Humanista): “No nos parece la mutualización, es una forma artificiosa de rebajar la deuda, no nos parece que no se pueda poner un techo a una nueva alza de los precios base, porque eso va en dirección del lobby de las propias Isapres. Hay bastante consenso de que tenemos que buscar una solución, pero no puede ser que el costo lo paguen los afiliados, eso es lo que no estamos disponibles a aceptar“.

Desde la DC también entregaron declaraciones. Fue el diputado Eric Aedo quien insistió en que lo que se plantea con la contra a la mutualización son las preocupaciones que se arrastran desde su paso por el Senado.

“Desde un inicio dijimos que no íbamos a estar disponibles a la mutualización, porque es muy difícil explicarle a tres millones de chilenos que sufrieron cobros indebidos, que ahora ellos son los culpables y tienen que devolver el dinero. Cada chileno y chilena es libre de llevar su proceso a un tribunal, que fue lo que sucedió durante largo tiempo”, señaló