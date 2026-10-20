Parlamentarios de distintos sectores valoran decisión de la Superintendencia de Pensiones de investigar a las AFP por pérdidas en fondos D y E

Luego de la decisión de la Superintendencia de Pensiones de iniciar procesos sancionatorios contra las siete AFP del sistema por las pérdidas registradas en los fondos D y E. Tras ello, parlamentarios de diversos sectores se han mostrado a favor de la investigación.

Cabe recordar que entre enero y septiembre, el Fondo E acumuló una caída cercana al 10,4%, mientras que el Fondo D perdió 6,38% real. Las pérdidas se explican principalmente por contratos de derivados vinculados a una baja de las tasas de interés en Estados Unidos, cuyo valor disminuyó con el alza de las tasas.

Esta decisión fue valorada por el diputado Agustín Romero (Rep), señalando que los ahorros previsionales no pueden quedar sujetos a las decisiones comerciales de los ejecutivos de las AFP y defendió que se persigan eventuales responsabilidades a quienes corresponda.

“Vamos a exigir que se investiguen las pérdidas del fondo E y, si hay responsabilidades, que se hagan efectivas. Vamos a defender el ahorro de los chilenos porque el esfuerzo de toda una vida, no puede estar sujeto al criterio comercial de alguien… tendrán que responder conforme a la ley”, dijo.

Por su parte, la parlamentaria Marlene Pérez (Ind-UDI) llamó a investigar las pérdidas, concretamente las del Fondo E. Además, recalcó que la condena a la AFP debe ser transversal políticamente.

“Los trabajadores no pueden pagar con sus ahorros las malas decisiones de las AFP. Exigimos investigación, responsabilidades y compensaciones. Aquí no caben diferencias políticas, la condena debe ser transversal”, añadió.

Desde la oposición, el diputado Daniel Manouchehri (PS) anunció acciones penales contra las AFP por las pérdidas en los ahorros y exigió que las administradoras compensen a los afiliados con su propio patrimonio.

“Acá lo que debe suceder es que las AFP que siguen forrándose con las comisiones de los chilenos, tienen que responder con su patrimonio y compensar por esta brutal pérdida que han tenido los chilenos en sus jubilaciones”, agregó.

En tanto, la parlamentaria Irací Hassler (PC) exigió la restitución total de los dineros y lanzó un duro ultimatum a las administradoras.

“No puede ser que sigan retirando utilidades quienes están quedándose con los recursos de los chilenos y chilenas. Por tanto, que no haya retiro de utilidades hasta que se restituya el último peso que fue quitado de los ahorros de las familias chilenas”, comentó.