(Agencia Uno) – Los diputados Sebastián Torrealba (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Jorge Alessandri (UDI) y Tomás Fuentes (RN) presentaron una solicitud ante la fiscalía para que se investiguen los hechos de violencia y destrozos ocurridos durante el fin de semana.

“El fin de semana recién pasado hemos visto que se ha vuelto a activar una violencia irracional en el sector de la Plaza Italia o Plaza Baquedano, nosotros somos representantes, todos los diputados aquí presentes del distrito 10, de la comuna de Santiago, donde se ven estos actos de violencia hace más de 10 meses”, explicó Torrealba.

Asimismo el parlamentario de RN detalló que la denuncia tiene que ver con “todos los actos de violencia que hubo el fin de semana, que se suman al tsunami de violencia que hubo desde el 18 de octubre en adelante, y no lo vamos a permitir”.

“Queremos pedirle a la Fiscalía que de una vez por todas encuentren a los violentos que le han destruido la vida a la gente de la “zona cero” de la Región Metropolitana. Señor Fiscal, haga la pega de una vez por todas, se lo estamos pidiendo desde marzo del año pasado”, agregó Torrealba.

Por su parte, el diputado Alessandri declaró que “esta denuncia que presentamos los diputados de Chile Vamos de Santiago Centro y de Providencia, al Fiscal Nacional, señor (Jorge) Abbott, es para que se investiguen los hechos de violencia de este fin de semana y los de todo el año”.

“Con la primavera llegaron brotes de sol, también para cientos de comerciantes que dijeron voy a poder reabrir mi local (…) y este viernes esa primavera terminó, nuevamente esos locales tuvieron que cerrar, esas personas no pudieron llegar a sus edificios y, por tanto, lo único que queremos decir es que esas personas también tienen derecho de vivir en paz”, añadió Alessandri.

En tanto, el diputado Cruz-Coke criticó a sus pares del Frente Amplio, quienes fueron invitados a ser parte de la denuncia, pero que, sin embargo, no asistieron y señaló que “nuevamente los diputados del Frente Amplio no han querido acompañarnos”.

“Solicitamos por está vía, públicamente los emplazamos, a que nos digan si están o no a favor de los vecinos de la “zona cero”, si están o no a favor de los vecinos de Santiago, condenan o no la violencia de personas que desde el estallido social han vivido lamentablemente una violencia permanente”, sostuvo el parlamentario Evópoli.