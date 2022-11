Franco Parisi, ex candidato presidencial y uno de los fundadores del Partido De la Gente (PDG), pidió sanción contra los diputados de la colectividad que votaron a favor de que Vlado Mirosevic asumiera la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El líder del Partido Liberal (PL) fue electo con 77 votos, donde se incluye el respaldo que recibió por parte de los integrantes de la bancada Rubén Oyarzo, Karen Medina y Francisco Pulgar.

Esto generó un “quiebre interno” al interior de la colectividad, que fueran removidos de las comisiones en las que participaban y que sean llevados al Tribunal Supremo para establecer castigos.

¿Qué dijo Parisi?

Este martes, Parisi comentó que “siempre hay que sacar lecciones, aquí hubo un tremendo error, esto pudo quedar en la interna, pero la votación de estos tres diputados perjudica al país y mucho. Yo creo que tiene que haber sanciones, es lógico, es ineludible”.

“No hicieron nada, nada que rompa alguna ley o norma de partidos políticos o del partido ¿Por qué? Porque la decisión de voto es individual de cada diputado y no puede haber orden de partido, sin embargo, la decisión que tomaron daña al partido, porque vemos la fuga de gente del PDG y también daña a Chile”, agregó.

De este modo, el ex candidato presidencial manifestó que, a su juicio, “tiene que haber una sanción, lo más probable es que se le pida la renuncia a alguno de ellos, no lo sé. No tengo injerencia allá, pero es lo lógico y tiene que analizarse los comentarios que hicieron públicamente algunos diputados, porque hirieron. Manejaron mal la situación”.

“Tengo aprecio por cada uno de ellos, pero aquí dañaron el partido porque pusieron sus intereses primero”, sentenció.