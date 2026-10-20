Parisi arremete contra el Gobierno de Boric por la reducción del encaje a las AFP: “Le regaló US$ 1.600 millones a las administradoras”

Tras la caída del Fondo E de las AFP, el excandidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, apuntó contra el Gobierno del expresidente Gabriel Boric por los ajustes al sistema de pensiones, en especial por la rebaja del encaje exigido a las administradoras.

Parisi criticó que la reducción del encaje —un fondo de garantía constituido con dinero propio de las AFP que queda expuesto—, contemplada en la reforma de pensiones, beneficia directamente a las administradoras.

“Con el cambio de ley, el presidente Boric le regaló, entre comillas, US$ 1.600 millones a las administradoras“, sostuvo, según consignó La Tercera.

El excandidato recordó que antiguamente las AFP debían resguardar un 1% de los ahorros totales, cifra que él estimó en cerca de US$ 2.000 millones. Por lo mismo, reprochó que el nuevo sistema haya cambiado la fórmula al exigir ahora un encaje equivalente al 30% de las comisiones percibidas en un año.

“Se pasó de US$ 2.000 millones a US$ 400 millones“, criticó. En esa línea, calificó la medida como “una muy mala modificación”, ya que afirmó que permitirá a las AFP retirar esa diferencia a partir de abril de 2027.

También responsabilizó al Gobierno de Boric por permitir a las AFP operar con derivados. Aseguró que la autorización legal para especular con estos instrumentos se dio bajo su mandato, dejando claro a quién “se le debe echar la culpa”.

“La modificación que permitió que las AFP pudieran invertir y especular en instrumentos derivados se mandató durante el periodo del presidente Boric. Sabemos dónde tienen que estar puestas las culpas”, acusó.

Por último, reiteró una de sus propuestas durante la campaña presidencial: crear un nuevo fondo que cuente con mayores restricciones que el Fondo E.

“También lo dijimos durante las discusiones en la campaña presidencial, que se necesitaba el Fondo F, donde solo se deberían invertir en bonos de países AAA más Chile”