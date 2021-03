El ministro de Salud, Enrique Paris, descartó que vaya a renunciar al Colegio Médico tras las palabras de la presidenta del gremio, Izkia Siches, quien dijo que el titular del Minsal es un “buen soldado” que no tiene “una capacidad de incidir”.

Durante el balance del coronavirus de este lunes, el secretario de Estado recordó cómo se hizo parte del Colmed: “yo me inscribí en el Colegio Médico prácticamente el día que me recibí, y me fui caminando desde la Universidad Católica hasta nuestro querido edificio de Esmeralda a pie (…) Así decía la tradición y así los médicos mantuvimos durante muchos años esa tradición de inscribirse en el Colegio Médico porque es una institución que respetamos, que queremos, que defendemos y que mantenemos muy alto dentro de nuestro espíritu“.

Paris añadió que “de ninguna manera yo voy a renunciar al Colegio Médico de Chile porque aunque haya recibido ciertos ataques, que no los voy a responder, eso no me inhibe de seguir siendo parte”.

El ministro también recordó que él fue presidente del gremio durante seis años y “jamás llamé a paro, jamás traté mal a las ministras o a los ministros, siempre conversé. Con Jaime Mañalich, con la doctora Helia Molina, con la doctora Carmen Castillo mantuvimos un respeto. De hecho, solucioné muchos problemas regionales y nacionales con el diálogo, con la conversación. Me opuse a los paros, a las protestas que conducían a la pérdida de la atención de las personas, porque justamente el Colegio Médico tiene que dialogar, tiene que pensar en la salud de las personas”.

Por último, afirmó que “cuando se ataca al ministro, cuando se ataca a la subsecretaria o al subsecretario, no nos atacan a nosotros, atacan al personal de salud que ha estado trabajando en esta pandemia de forma sacrificada, entregando parte importantísima de su tiempo, alejándose de su familia, incluso hemos tenido funcionarios que han perdido la vida”.

“Entonces, cuando se ataca a la autoridad, no es la autoridad la que recibe el ataque, la reciben miles de funcionarios de salud, miles de mujeres y hombres que han dejado su vida trabajando en contra de la pandemia. Por lo tanto, eso no me permite no sentir dolor y molestia por las palabras hirientes, pero yo sigo siendo miembro del Colegio Médico de Chile y no me va a inhibir ningún ataque”, culminó.