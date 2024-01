Este domingo se dio a conocer un trágico incidente que resultó en la muerte de una niña de 10 en la comuna de Maipú. Tras esto, el padre de la pequeña de la menor habló con Chilevisión y emplazó al presidente Gabriel Boric, culpándolo de este tipo de incidentes.

Dante Chacón compartió nuevos detalles sobre cómo ocurrió el hecho fatal y comentó que la tragedia sucedió a una cuadra y media de la 52ª comisaría de Maipú, donde ocurren diariamente actividades relacionadas con drogas y tiroteos.

Con rabia, Chacón indicó que podría tomar la justicia por sus propias manos, incluso desafiando al Presidente: “Yo lo voy a hacer”. Continuó señalando que él sería el que terminaría en prisión por vengar la muerte de su hija.

El hombre continuó su emplazamiento directo al jefe de Estado: “Después la persona que va a estar presa, por una persona que asesinó a una niña que tenía toda la vida por delante, voy a ser yo“, señaló.

Asimismo, amenazó con tomar medidas si el mandatario no actúa, alegando que harán lo necesario para buscar justicia. “Si no lo hace el Presidente, nosotros mismos vamos a tomar cartas en al asunto, aunque sea lo último que haga en esta vida, porque me quitaron todo lo que me importaba para seguir luchando”, comentó.

Chacón también especuló sobre la posibilidad de que los delincuentes se equivocaron de objetivo al apuntar a su hija.

“Lo tomo como un poco de mala suerte también, no eran para mí, pero el asunto hay que acabarlo de raíz. A ella nadie me la va a devolver”, sentenció.