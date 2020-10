La diputada Pamela Jiles (PH), aseguró en sus redes sociales que hoy “será un gran día” en el marco de la votación del segundo retiro del 10% de los fondos de AFP, que se llevará a cabo en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A través de Twitter, la parlamentaria le aseguró a sus “nietitos”, como hace llamar a sus seguidores que “hoy será un gran día, tal como se los prometí”.

“Les prometí hacer todo lo posible y necesario para un segundo retiro y eso hago. Ustedes han hecho su parte muy, muy bien. Vamos con fuerza y confianza. Juntos somos superpoderosos”, escribió la periodista.

Dos diputad@s de derecha me dicen q votarán hoy A FAVOR de #SegundoRetiro y me piden reserva de sus nombres. Otr@ diputad@ muy muy de derecha me señala que no irá a votar y así favorecerá el quórum para q se apruebe en general.

Les creo.

Los han escuchado a ustedes Nietit@s.

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) October 27, 2020