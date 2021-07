La diputada del Partido Humanista Pamela Jiles felicitó a Gabriel Boric por su victoria en las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad, en las que superó a Daniel Jadue (PC).

En palabras emitidas en el Congreso este lunes, la parlamentaria comentó que felicita “muy sinceramente al compañero Gabriel Boric. Obtuvo ayer un triunfo contundente que es muy importante y que logró convocar a una cantidad de gente muy significativa. Creo que lo más relevante que pasó ayer es el grado de participación ciudadana”.

Además, Jiles valoró “el discurso” emitido por el representante del Frente Amplio, ya que apuntó a un “sentido de unidad en la oposición. Es muy importante y creo que ha sido leído por la ciudadanía la intención que él manifiesta de subirse al árbol de la unidad más amplia de la oposición, incluyendo a independientes, a quienes no estuvieron incluidos en esta primaria y que forman parte del mundo de la oposición”Pamel

Sin embargo, momentos después recalcó que “ayer votó un 20% de la población, objetivamente hay un 80% del padrón que aún no se siente incluido y es allí donde me parece importante apuntar”.

“Me parece necesario que el compañero Gabriel Boric haga lo que ha comprometido, que es construir la unidad más amplia y hablarle a ese 80% de la población chilena que aún no se siente convocada por el sistema político”, agregó.

Descarta candidatura presidencial

Por otra parte, la diputada fue consultada respecto a una posible candidatura presidencial, luego de que apareciera en varias encuestas como una de las cuatro favoritas para quedarse con el sillón de La Moneda.

Pese a esto, Jiles aclaró que “nunca ha sido lo presidencial algo que me atraiga ni que me parezca interesante. Nunca acepté una propuesta que hizo mi partido hace más de un año, en el sentido de que yo fuera su candidata y no lo voy a hacer”.

“No me interesa ese desarrollo político, me parece que hay otras personas que pueden hacer eso mucho mejor y yo espero que, si la gente así lo quiere, seguir siendo parlamentaria en el próximo periodo”, concluyó.