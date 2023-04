Sorpresa causó la aparición de la diputada Pamela Jiles en la franja electoral, específicamente en el espacio correspondiente el Partido de la Gente (PDG).

Esto provocó que varios usuarios de redes sociales recordaran a la parlamentaria algunos de sus tuits y dichos, en donde afirmaba que nunca trabajaría con Franco Parisi, líder del conglomerado.

“No, no hay un error. Yo decidí estar en la franja del Partido de la Gente (PDG)”, empieza Jiles en el video que dura 1 minuto y 27 segundos, correspondiente la campaña de las elecciones para nuevo proceso constituyente.

“Ellos han sido mis compañeros en tu demanda por el sexto retiro”, continúa Jiles. “No podemos votar por un conglomerado que hizo compaña con los retiros y que cuando llegaron al poder, se dieron una voltereta y se olvidaron de su promesa”.

“No podemos votar por la lista de Boric, de los que te niegan tu platita y te dicen que ya ni será tuya”, puntualizó la parlamentaria.

RT “HOLA,SOY 👵🏼LA ABUELA PAMELA JILES Y NO, NO ES UN ERROR. DECIDÍ ESTAR EN LA FRANJA DEL ⁦⁦@ChilePDGcl⁩ …” Vamos por tu #SextoRetiro💋 No votes x los q te niegan tu platita y te la quieren robar. El 7 mayo vota PDG, lista A.

🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪 pic.twitter.com/n4Re8w6OZN — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 8, 2023

Sin embargo, en Twitter, diversos usuarios se encargaron de recordar algunos de los dichos que hizo la diputada respecto a una denuncia por abuso sexual en una universidad estadounidense en contra de Parisi.

“El señor Parisi usa ilegal e ilegítimamente mi imagen, no me he relacionado de ninguna forma con acusados de abuso sexual”, escribió Pamela Jiles en el 2017.

Pamela Jiles en la franja del PDG acusando al gobierno de volteretas (que en varios temas las ha tenido, por cierto). Pero ella hablando de volteretas dentro del espacio del Partido de Parisi después de haber hecho un punto de prensa en el Congreso contra él y decir esto?

PERSO: pic.twitter.com/uSxUMMp5oC — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) April 8, 2023

final% Pamela Jiles"salió del closet"y potencia su populismo aparececiendo en franja del PDG, llamando a"no votar x lista de Boric"…

ELLA,ex comunista, ex Frente amplio, ex Partido Humanista, ex "humana decente" no llama a NO VOTAR X LA DERECHA,ellos "NO TE NIEGAN TU PLATITA"👌 pic.twitter.com/UqPtY3lQPm — LaDecadenteConBrillo (@LaDecadenteConB) April 8, 2023