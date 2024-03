El mes de marzo es conocido por los diversos trámites que deben realizarse y uno de ellos es el permiso de circulación.

De hecho, este 31 de marzo a las 23:59 horas vence el plazo para ponerse al día con este documento en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad de forma presencial o revisar si está habilitada la opción en línea.

En el caso de que un conductor sea sorprendido sin su documentación, se expone a ser sancionado con una multa entre 1 a 1,5 UTM, equivalente a $64 mil y $97 mil.

Además, en casos más graves el vehículo podría ser extraído por Carabineros.

En el caso de que no haya hecho el pago a tiempo, ¿cuáles son las opciones? El permiso de circulación puede pagarse fuera de plazo, pero al valor normal se le agrega una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, que se calcula con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Asimismo, tampoco se puede realizar el pago en dos cuotas.

¿Cómo hacer el trámite en el caso de estar atrasado con el pago?

En primer lugar, revisar si existen multas de tránsito pendientes en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

También contar con la revisión técnica vigente o poseer la certificación de homologación si es que corresponde.

Finalmente, haber adquirido el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

Es importante destacar que la única excusa para no pagar el permiso es que al vehículo no sea utilizado en todo el año. No obstante, requiere comprobarse con una declaración jurada.