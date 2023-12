Durante la tarde del martes, un carabinero de franco frustró una encerrona en la comuna de Macul, matando de un disparo -con su arma de servicio- a uno de los delincuentes involucrados en el ilícito.

Horas más tarde, el padre del sujeto, identificado como Miguel Maqueira, pidió disculpas por la participación de su hijo en el intento de robo del vehículo y aseguró que desconocía que él fuera parte de este tipo de hechos delictuales.

“Quiero pedir disculpas, en el sentido de que uno cría y realmente uno no sabe lo que cría. Dentro de la casa mi hijo siempre fue respetuoso, pero lamentablemente las amistades lo llevaron por el mal camino”, sinceró.

Sin embargo, Maqueira aseguró que “hubo dolo” en el actual del carabinero al momento de disparar en contra de su hijo.

“A pesar de que no puedo justificar lo que no tiene justificación, yo llegando me encontré con hechos que la misma gente que está acá lo decía sin saber quién era yo. Primero, que los Carabineros le dijeron (a su hijo) ‘si soy choro, muere como choro’ y lo dejaron desangrando“, acusó.

“La gente acá dice que estaba vivo y lo dejaron harto tiempo agonizar sin prestarle los primeros auxilios”, añadió.

“Disparó por disparar”

Además, y según la versión del padre del delincuente, el funcionario policial percutó una cantidad “injustificada” de disparos en contra del grupo que intentaba realizar la encerrona.

“El carabinero supuestamente de civil dispara desde el auto hacia la calle sin percatarse quién era el asaltante o la víctima. Disparó por disparar. Podría haberle dado a la víctima o al asaltante, que en este caso fue mi hijo, pero la cantidad de balas que disparó el carabinero no tiene condición con la cantidad de balas que supuestamente esta banda, a la que pertenecía mi hijo, hicieron”, dijo.

Finalmente y en diálogo con la prensa, Maqueira reiteró sus disculpas por el actuar de su hijo. “Uno se demora 20 años en criar y las amistades tres segundos en destruir todo lo que uno crió. Con toda la vergüenza que esto puede significar, pido perdón a toda la gente afectada“.