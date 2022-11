El artista urbano Pablo Chill-E, cuyo nombre real es Pablo Acevedo Leiva, reveló el motivo por el cual no ha asistido a la transmisión televisiva de la Teletón.

A través de una historia en Instagram, el intérprete de Singapur, My Blood, Jaguar, Big Cut, entre otros, comentó el reportaje del Centro de Investigación Periodística (Ciper) que reveló cómo se gastan recursos recaudados en el evento televisivos.

Según la investigación, la ex directora ejecutiva de la fundación, Ximena Casarejos, emite boletas mensuales por más de $17 millones por concepto de “asesorías”. Su yerno, el director de televisión Patricio López, ha recibido casi $100 millones por dirigir el evento de TV. Además, cerca de $155 millones han sido destinados para el lobista Enrique Correa.

Lee también: Con Pablo Chill-E y volando sobre el público: Así fueron los conciertos de Bad Bunny en Chile

“Por eso no he ido las veces que me han invitado“, sostuvo Pablo Chill-E, quien también es impulsor de la Coordinadora Social Shishigang.

El cantante manifestó que “la causa es súper linda y ayuda mucho, pero se presta para que pasen todas las cochinadas y corrupción“.

En la misma línea, contó que “siempre les pregunté si podía visitar todos los centros posibles e ir a ver a los niños y entregarles felicidad, pero como la wea no servía pa’ la tele, no quisieron”.