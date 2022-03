La mañana de este viernes, previo a la ceremonia de juramento e instalación del nuevo Parlamento, las diferentes bancadas se preparaban para votar a favor del timonel del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, como nuevo presidente del Senado, según el acuerdo transversal que habían logrado negociar la noche anterior.

Si no se llegaba a un acuerdo, quien iba a ener que entregar la banda presidencial al nuevo presidente sería Ximena Rincón, anterior líder de la Cámara alta. Esto porque llegado el momento de la decisiones, parlamentarios de Renovación Nacional (RN) hicieron sentir que ellos no habían sido parte de dicho acuerdo, a pesar de que había habido conversaciones previas entre Chile Vamos, RN y Evópoli.

La razón: Hubo negociaciones directas entre el PS y la Unión Demócrata Independiente (UDI) y quien pagó el costo de esa conversación fue el RN Manuel José Ossandón, quien una vez que se dio inicio a las intervenciones. expresó su gran molestia, además de dejar en claro que él no había participado de los acuerdos y que si bien Eizalde era el nombre de concenso, había que ratificarlo oficialmente con todos los actores.

“Cuando un partido no es capaz de respetar los acuerdos con sus socios, menos puede respetar o dar gobernabilidad“, sentenció Ossandón, detallando que “nosotros nos enteramos hoy, a las 8.30 de la mañana, siendo que ayer había una reunión citada a las 11 para definir esto, y nunca más nadie contestó el teléfono”.

“A nosotros no nos dijeron nada, no sabíamos, y quiero decir algo: Yo jamás he negociado con el futuro gobierno“, remarcó Ossandón, sosteniendo que “Evópoli y la UDI le regalaron el único bastión que podíamos tener para equilibrar la política“.

Rojo Edwards, senador electo del Partido Republicano, se sumó al malestar y a estas últimas opiniones, agregando que “Chile Vamos tenía que entender que para tenr una posibiidad de que nuestras ideas florezcan, tenemos que estar unidos, pero no lo entienden“. De esta manera, sostuvo que “no solo no hay unión en nuestro sector, sino que van a entregarle graciosamente, y acá a cambio de nada, el Senado al PS“.

Finalmente, con 35 votos Elizalde llegó a la presidencia del Senado, mientras desde RN comunicaron sus incertidumbres, cuando algunos representantes mecionaron que “así no se va a poder trabajar” e incluso el senador y presidente del partido, Francisco Chahuán, manifestó que se llamará a un consejo o reunión extraordinaria y que se darán “un proceso de reflexión“.

“Espero que la UDI y Evópoli sepan que cometieron un error grave“, cosignó Chahuán, anunciado que “citaremos a la comisión política y a un consejo extraordinario, y tomaremos las decisiones de manera calmada, pausada, con liderazgo; Creo que hoy se ha afetado la buena fe“.

Por su parte, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que “hubo muchas conversaciones donde RN fue parte, acá hubo una insistencia de RN de imponer el nombre de Ossandón, y cre que hablar de traiciones y los conceptos duros que el vierte, es justamente lo que espero que se pueda erradicar de la polítca, particularmente desde el senado, donde tenemos un equilibrio de fuerzas“.

Así, continuó, “lo que hoy debe hacer este Senado es ser un contrapeso a las malas decisiones que se toman desde otros poderes del Estado, particularmente desde la Convención Constitucional“. De esta manera, añadió, “esperamos que con el senador Elizalde y el equilibrio que se va a dar el próximo año con un senador de Chile Vamos en la presidencia del Senado, se pueda generar ese contrapeso; para nosotros eso es lo fundamental, es un acuerdo de gobernabilidad“.