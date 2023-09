El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón dijo que el expresidente Sebastián Piñera “no supo interpretar” lo que ocurrió durante el estallido social y que “acude a excusas que no son reales” para referirse a los hechos

¿Qué pasó?

Durante su visita a Argentina, el exmandatario sostuvo este viernes a Radio Mitre que lo ocurrido en el último trimestre de 2019 -cuando ejercía su segundo gobierno presidencial- “fue un golpe de Estado no tradicional, porque no fueron las Fuerzas Armadas (…). Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia”.

“Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo: iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas, anarquistas que quisieron destruir nuestro país”, agregó.

Ossandón: “Acude a excusas que no son reales”

Por medio de su cuenta de X, el parlamentario manifestó que más que un golpe de Estado no tradicional, como sostuvo el exmandatario, “lo que a mi juicio sucedió en Chile fue un golpe social. El presidente Piñera no supo interpretar en el primer minuto lo que estaba pasando, que la gente estaba enojada, que la gente estaba protestando porque nosotros, el mundo político, no hemos sido capaces de resolver sus problemas”.

También dijo que es “cierto que hubo violencia, incluso avalada por la izquierda más dura, pero el presidente Piñera no supo interpretar lo que pasó y acude a excusas que no son reales“.