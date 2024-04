El actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se encuentra recolectando firmas para su repostulación como independiente al cargo en las próximas elecciones municipales y regionales de octubre.

Habiendo comenzado este viernes, desde su equipo comentan a CNN Chile que ya ha reunido sobre mil firmas.

Orrego, quien renunció a la Democracia Cristiana (DC) en 2022, ha recibido el respaldo de 34 alcaldes y alcaldesas pertenecientes al Socialismo Democrático y la falange.

Esto tras el cierre del pacto electoral “Contigo Chile Mejor” entre el oficialismo y la DC, en el que se determinó que se realizarán primarias en más de 80 comunas, dejando fuera de este mecanismo la elección de gobernadores regionales.

Aunque la iniciativa no se materializó hasta alcanzado el acuerdo en el pacto “Contigo Chile Mejor”, Orrego aclaró que su acción no es contra el pacto, sino una alternativa en caso de que no se llegue a un consenso sobre el candidato oficialista y de la DC.

Cabe recordar que el pacto oficialista-DC tuvo lugar en la sede del Partido Socialista (PS) después de más de 24 horas de intensas negociaciones para establecer candidaturas de cara a las elecciones de octubre.

El acuerdo se alcanzó justo antes de que finalizara el plazo de inscripción para las primarias, que cerró el miércoles pasado a las 23:59 horas.